В Германии растёт количество граждан, которые продолжают работать после 67 лет

Новости Германии. Немцы не хотят на пенсию. В Германии выросло количество работающих людей в возрасте от 67 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая популярная среди этой части населения – сфера услуг, сообщает федеральное правительство.

Так, в сложившейся экономической ситуации люди просто не хотят отказываться от дополнительного заработка, поскольку расходы не замедляясь растут, а вот о доходах приходится заботиться самостоятельно. В результате в 2022-м работающих пенсионеров в стране было зарегистрировано более миллиона. Это на 15 тысяч больше показателей 2021 года.