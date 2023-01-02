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В Германии растёт количество граждан, которые продолжают работать после 67 лет

02 января 2023 08:27
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Новости Германии. Немцы не хотят на пенсию. В Германии выросло количество работающих людей в возрасте от 67 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая популярная среди этой части населения – сфера услуг, сообщает федеральное правительство.

В Германии растёт количество граждан, которые продолжают работать после 67 лет-1

Так, в сложившейся экономической ситуации люди просто не хотят отказываться от дополнительного заработка, поскольку расходы не замедляясь растут, а вот о доходах приходится заботиться самостоятельно. В результате в 2022-м работающих пенсионеров в стране было зарегистрировано более миллиона. Это на 15 тысяч больше показателей 2021 года.

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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