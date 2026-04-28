В Германии растет число отказов от службы в армии по соображениям совести: за первый квартал подано свыше 2,5 тысяч заявлений – больше, чем за весь 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если тенденция сохранится, к декабрю число отказов может превысить 10 тысяч – это станет рекордом с 2011 года, когда в ФРГ приостановили обязательный призыв. Рост связан с дискуссиями о возможном возврате всеобщей воинской повинности – школьники активно участвуют в протестных инициативах. Право на отказ по убеждениям закреплено в основном законе страны.