В Германии прошли очередные протесты на фоне роста цен

Новости Германии. Жители Германии недовольны нынешним положением дел в стране. Массовую демонстрацию против роста цен на продукты питания и энергоносители устроили в крупнейшем городе Саксонии – Лейпциге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди прошли по главным улицам с плакатами и транспарантами, требуя от правительства уравнять права всех слоев населения, а также решить вопрос с ценообразованием и сделать продукты доступными для всех.

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