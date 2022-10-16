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В Германии прошли очередные протесты на фоне роста цен

16 октября 2022 08:26
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Новости Германии. Жители Германии недовольны нынешним положением дел в стране. Массовую демонстрацию против роста цен на продукты питания и энергоносители устроили в крупнейшем городе Саксонии – Лейпциге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии прошли очередные протесты на фоне роста цен-1

Люди прошли по главным улицам с плакатами и транспарантами, требуя от правительства уравнять права всех слоев населения, а также решить вопрос с ценообразованием и сделать продукты доступными для всех.  

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# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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