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В Германии проходит фестиваль воздушных шаров. Посмотрите, как соревнуются лучшие пилоты

09 октября 2021 13:24
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Новости Германии. Виды на склоны Альп и озера с изумрудно-зеленой водой с высоты птичьего полета. Фестиваль воздушных шаров в Баварии собрал профессионалов со всей Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии проходит фестиваль воздушных шаров. Посмотрите, как соревнуются лучшие пилоты-1

25 лучших пилотов участвуют в национальном чемпионате, соревнуясь в выполнении задач различной сложности.

В Германии проходит фестиваль воздушных шаров. Посмотрите, как соревнуются лучшие пилоты-4

Это командный вид спорта. Здесь все, как в настоящих гонках на земле: многое зависит от пилота и подготовки воздушного шара.

# Фестиваль # Фотофакт

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