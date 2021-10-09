В Германии проходит фестиваль воздушных шаров. Посмотрите, как соревнуются лучшие пилоты

Новости Германии. Виды на склоны Альп и озера с изумрудно-зеленой водой с высоты птичьего полета. Фестиваль воздушных шаров в Баварии собрал профессионалов со всей Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Виды на склоны Альп и озера с изумрудно-зеленой водой с высоты птичьего полета. Фестиваль воздушных шаров в Баварии собрал профессионалов со всей Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 лучших пилотов участвуют в национальном чемпионате, соревнуясь в выполнении задач различной сложности.
Это командный вид спорта. Здесь все, как в настоящих гонках на земле: многое зависит от пилота и подготовки воздушного шара.