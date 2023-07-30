В Германии продолжается рост цен на энергию

Новости Германии. Ближайшие пять лет станут тяжелым испытанием для всех граждан ФРГ. Неутешительный прогноз озвучил министр экономики Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжается рост цен на энергию. Это прямое следствие отказа Берлина от российского газа. В результате серьезно пострадал промышленный сектор. Ударило это и по обычным людям, которые пытаются свести концы с концами. И если в ближайшее время местные власти не смогут решить данную проблему, то Германия может остаться без инвесторов, резюмировал политик.