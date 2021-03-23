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В Германии продлили карантин до 18 апреля, а Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки до июля

23 марта 2021 08:38
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Новости мира. В Германии продлили карантин по коронавирусу до 18 апреля. Решение принято по итогам переговоров Ангелы Меркель с главами федеральных земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии продлили карантин до 18 апреля, а Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки до июля-1

Эпидобстановка в стране по-прежнему непростая. Ситуацию осложняет распространение более заразного британского штамма вируса. В силе остаются уже действующие ограничения, а с 1 по 5 апреля, когда католики отмечают Пасху, меры усилят.

В Германии продлили карантин до 18 апреля, а Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки до июля-4

Жителям рекомендуют оставаться дома, ограничить число контактов, а религиозные собрания в праздничные дни призвали проводить в онлайн-формате.

В Великобритании на фоне пандемии намерены продлить запрет на международные поездки до июля. Исключения будут сделаны лишь для некоторых категорий граждан.

В Германии продлили карантин до 18 апреля, а Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки до июля-7

Нарушителям правила грозит штраф в размере почти 7 тысяч долларов. Ожидается, что голосование в парламенте по этому вопросу состоится в ближайший четверг, 25 марта.

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# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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