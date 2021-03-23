В Германии продлили карантин до 18 апреля, а Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки до июля

Новости мира. В Германии продлили карантин по коронавирусу до 18 апреля. Решение принято по итогам переговоров Ангелы Меркель с главами федеральных земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидобстановка в стране по-прежнему непростая. Ситуацию осложняет распространение более заразного британского штамма вируса. В силе остаются уже действующие ограничения, а с 1 по 5 апреля, когда католики отмечают Пасху, меры усилят.