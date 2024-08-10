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В Германии призывают прекратить финансирование Украины

10 августа 2024 11:01
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Правительство Германии продолжает тратить деньги налогоплательщиков на оружие для Киева, а не на развитие страны. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, пишет ТАСС.

Вагенкнехт акцентирует внимание на том, что силами налогоплательщиков обеспечивается прибыль оборонного концерна Rheinmetall, а германская экономика идет на спад.

Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией ФРГ, получает выгоду из конфликта в Украине. На концерне ожидается дальнейшее увеличение прибыли. Так, в 2023 году оборот компании возрос на 12%, до 7,1 млрд евро, увеличение чистой прибыли произошло на 9%, до 600 млн евро.

# Международная политика

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