В Германии призывают прекратить финансирование Украины

Правительство Германии продолжает тратить деньги налогоплательщиков на оружие для Киева, а не на развитие страны. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, пишет ТАСС.

Вагенкнехт акцентирует внимание на том, что силами налогоплательщиков обеспечивается прибыль оборонного концерна Rheinmetall, а германская экономика идет на спад.

Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией ФРГ, получает выгоду из конфликта в Украине. На концерне ожидается дальнейшее увеличение прибыли. Так, в 2023 году оборот компании возрос на 12%, до 7,1 млрд евро, увеличение чистой прибыли произошло на 9%, до 600 млн евро.