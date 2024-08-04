В Германии призвали ввести погранконтроль с Венгрией

Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген выступил за ужесточение контроля на границе ЕС с Венгрией в связи со смягчением режима выдачи виз для жителей РФ и Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что по европейским договорам контроль на границах разрешен только в исключительных случаях. 9 июля в официальной газете Венгрии был обнародован перечень стран, чьи граждане могут подать заявление на двухлетнюю рабочую визу, в том числе РФ и Беларусь.

Внедрение национальных карточек стало результатом изменения в миграционном законодательстве Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. С 1 июля Венгрия стала председателем ЕС на шесть месяцев.