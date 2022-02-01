В Германии призвали принять беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе

Неожиданно смелое предложение прозвучало не от какой-нибудь правозащитной организации, а, ни много ни мало, от внешнеполитического ведомства страны. В частности уполномоченная правительства Германии по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в Министерстве иностранных дел заявила, что европейские границы должны быть открытыми для просителей убежища. А Германия должна найти способы принять людей из пограничной зоны, у которых больше нет другого выхода. Что касается Польши, то она должна соблюдать европейские законы. Сейчас обстановка для беженцев там является небезопасной.