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В Германии призвали принять беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе

01 февраля 2022 14:21
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Новости Германии. В Германии призвали принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии призвали принять беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе-1

Неожиданно смелое предложение прозвучало не от какой-нибудь правозащитной организации, а, ни много ни мало, от внешнеполитического ведомства страны. В частности уполномоченная правительства Германии по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в Министерстве иностранных дел заявила, что европейские границы должны быть открытыми для просителей убежища. А Германия должна найти способы принять людей из пограничной зоны, у которых больше нет другого выхода. Что касается Польши, то она должна соблюдать европейские законы. Сейчас обстановка для беженцев там является небезопасной.

# Беженцы # Фотофакт

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