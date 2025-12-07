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В Германии призвали обратиться к Путину с просьбой поставлять газ из РФ

07 декабря 2025 17:00
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В Германии призвали обратиться к Путину с просьбой поставлять газ из РФ-0

Один из лидеров немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази предложил увязать восстановление поставок российского газа в Германию с режимом прекращения огня в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Эта партия, ранее называвшаяся «Союз Сары Вагенкнехт», была переименована на съезде в Магдебурге. Она создана в 2024 году после выхода Вагенкнехт из Левой партии и выступает за поставки оружия Киеву, энергетические санкции и миграционные ограничения.

Москва не раз заявляла, что отказ Запада от российских энергоносителей был ошибкой, которая повлекла за собой рост цен и зависимость от посредников. Также российские власти отмечают, что санкции не достигли своих целей и нанесли ущерб мировой экономике.

Фото: pixabay

# Международная политика

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