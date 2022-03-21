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В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации в Украине

21 марта 2022 06:42
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Российская спецоперация в Украине становится все большим ударом для европейской экономики. А в Германии и вовсе предупреждают о мировом кризисе из-за вооруженного конфликта. Об этом заявил глава немецких профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации в Украине-1

Экономика Германии уже неизбежно пострадала. Люди вынуждены справляться с резким ростом стоимости энергии и других товаров. Все из-за европейских санкций в отношении Москвы и опасений по поводу перебоев с поставками энергоносителей из России. Цены на нефть, газ и продукты питания уже выросли до рекордно высокого уровня. И это только начало. По данным Кильского института мировой экономики Украина ляжет тяжелым бременем на экономику Германии, а финансовые потрясения, вызванные украинским кризисом, обойдутся Германии примерно в 90 миллиардов евро.

# Экономический кризис # Фотофакт

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