Прямой эфир

В Германии появится тюрьма для нарушителей карантина

17 января 2021 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. «Тюрьма» для нарушителей карантина появится в Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Центр под надзором полиции планируют открыть в Саксонии.

В Германии появится тюрьма для нарушителей карантина-1

Ранее подобная идея уже возникала в Германии: тех, кто нарушал карантин, объявленный в связи с пандемией коронавируса, хотели размещать в переоборудованных психиатрических лечебницах, больницах и отелях. Однако тогда власти от этой идеи отказались.

В Германии появится тюрьма для нарушителей карантина-4

За теми, кого не раз ловили на нарушениях, будет установлено наблюдение. Этим займется местная полиция. Территорию учреждения оградят забором.

Условия содержания людей и стоимость их проживания в «тюрьме» пока неизвестны, однако намерение создать подобное учреждение уже подтвердило Министерство по соцзащите.

В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

В Германии появится тюрьма для нарушителей карантина-7

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии более 2 миллионов человек заражены коронавирусом. Страна находится на 10 месте в рейтинге лидеров по заболеваемости COVID-19 и на 12-м среди стран, где выявлено больше всего жертв пандемии.

Читайте также:

ВОЗ: нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й

В Чехии крематории не справляются с количеством умирающих от коронавируса

Британский штамм коронавируса опаснее обычного? Прокомментировал ВОЗ

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилёту из Германии
17 января 2021 18:37

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилёту из Германии

«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми
17 января 2021 13:40

«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми

Из-за пандемии Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом
17 января 2021 12:20

Из-за пандемии Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом