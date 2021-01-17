В Германии появится тюрьма для нарушителей карантина

Новости Германии. «Тюрьма» для нарушителей карантина появится в Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Центр под надзором полиции планируют открыть в Саксонии.
Новости Германии. «Тюрьма» для нарушителей карантина появится в Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Центр под надзором полиции планируют открыть в Саксонии.
Ранее подобная идея уже возникала в Германии: тех, кто нарушал карантин, объявленный в связи с пандемией коронавируса, хотели размещать в переоборудованных психиатрических лечебницах, больницах и отелях. Однако тогда власти от этой идеи отказались.
За теми, кого не раз ловили на нарушениях, будет установлено наблюдение. Этим займется местная полиция. Территорию учреждения оградят забором.
Условия содержания людей и стоимость их проживания в «тюрьме» пока неизвестны, однако намерение создать подобное учреждение уже подтвердило Министерство по соцзащите.
В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса
По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии более 2 миллионов человек заражены коронавирусом. Страна находится на 10 месте в рейтинге лидеров по заболеваемости COVID-19 и на 12-м среди стран, где выявлено больше всего жертв пандемии.
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