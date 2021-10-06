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В Германии построили первый в мире завод по производству синтетического керосина

06 октября 2021 08:16
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Новости Германии. В Германии построили первый в мире завод по производству синтетического керосина. Его будут получать из простых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии построили первый в мире завод по производству синтетического керосина-1

Это означает, что при сгорании в природу вернется ровно столько парникового газа, сколько взяли для производства керосина. В первую очередь горючую смесь будут использовать для заправки самолетов. По мнению экологов, именно авиация наносит существенный вред природе.

В Германии построили первый в мире завод по производству синтетического керосина-4

Подобные заводы планируется построить и в других странах.

# Экология # Фотофакт

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