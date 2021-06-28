В Германии полиция избила журналистов в жилетах с надписью «Пресса»

Новости Германии. В Германии полиция жестоко избила журналистов. Немецкие коллеги освещали акцию протеста в Дюссельдорфе. На них были специальные жилеты с надписью «Пресса», поэтому было понятно, что люди работают, а не участвуют в митинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, примечателен повод для протеста. Германия намерена законодательно запретить гражданам протестовать в одинаковой одежде или униформе. Закон о так называемых желтых жилетах подготовила коалиция ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. Во Франции жилеты уже два года раскачивают страну. Берлин опасается усиления такой активности в канун выборов. Пугают их, наверное, и жилеты с надписью «Пресса».