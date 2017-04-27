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В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали служащего бундесвера

27 апреля 2017 13:39
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Новости Германии. В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали служащего бундесвера. Следователи полагают, что некоторое время 28-летний гражданин ФРГ выдавал себя за беженца из Сирии. На этом основании в 2015 году по поддельным документам он получил жилье и пособие.

Под прицел правоохранителей задержанный попал после того, как спрятал в канализации венского аэропорта пистолет. Отметим, на этой неделе облавы на возможных экстремистов и их пособников проходят сразу в 4 странах: Германии, Австрии, Бельгии и Франции. Задержаны более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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