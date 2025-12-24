В Германии планируют ввести налог на сахар

В Германии заявили о нагрузке на бюджет, которую оказывают страдающие от ожирения и диабета граждане. Их лечение обходится в 12 миллиардов евро ежегодно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти решили сэкономить эти деньги, но только не привычными ФРГ мерами, лишая соцподдержки, а введя налог на сахар. Соответствующий законопроект может быть принят в начале 2026 года. Данная мера обсуждается с 2024-го, однако только сейчас получила поддержку немецких врачей. По их словам, проблема ожирения особо остро стоит в немецком обществе. Каждый пятый житель страдает от этого заболевания.