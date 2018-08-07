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В Германии осудили супругов, которые продавали своего сына в сексуальное рабство

07 августа 2018 17:55
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Новости Германии. Суд немецкого Фрайбурга огласил приговор семейной паре, которая годами издевалась над своим маленьким сыном. Мужчина и женщина получили длительные тюремные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии осудили супругов, которые продавали своего сына в сексуальное рабство-1

Их признали виновными в продаже 10-летнего ребёнка в сексуальное рабство в течение нескольких лет. Покупателей они находили через интернет.

В Германии осудили супругов, которые продавали своего сына в сексуальное рабство-4

Кроме того, пара торговала видео и фотографиями издевательств и насилия над мальчиком. Разбирательства по делу длились почти год. Мальчик сейчас находится в приемной семье.

# Насилие # Фотофакт

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