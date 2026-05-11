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В Германии организованные банды атакуют фермы

11 мая 2026 06:02
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В Германии участились масштабные кражи домашнего скота. За короткое время с пастбища на востоке страны исчезли более 120 коров: сначала преступники вывезли свыше 70 голов, а затем за одну ночь похитили еще около 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии организованные банды атакуют фермы-2

За нападениями стоят организованные группы: они детально изучают планировки ферм и используют 40-тонные грузовики для быстрой транспортировки животных. Преступники целенаправленно отбирают молодых особей и представителей исчезающих пород, а чтобы усложнить поиск, уничтожают электронные метки, позволяющие идентифицировать скот. Убытки от таких краж достигают десятков тысяч евро – это серьезно бьет по благосостоянию фермеров.

# Германия

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