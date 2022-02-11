В Германии обвинили США в политике двойных стандартов. В чём суть конфликта?

Между Германией и США назревает раскол, который может перерасти в экономический конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Берлин обвинил Вашингтон в политике двойных стандартов, что недопустимо в отношении его главного союзника в Европе. Белый дом сейчас активно готовит список санкций против России и потребовал, чтобы Германия к ним присоединилась.

Среди ультиматумов блокировка газопровода «Северный поток – 2» и отказ от потребления российских углеводородов. В качестве компенсации США обещает поставлять в Европу свой газ, который намного дороже и худшего качества. И Берлин, несмотря на это, согласился. Скандал же возник после того, как выяснилось, что Америка не только активно покупает у России нефть, но и многократно увеличила ее импорт. Это вызвало возмущение. В Бундестаге несколько депутатов выступили с гневной речью, в которой обвинили США в двуличности.