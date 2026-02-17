В Германии обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет. Немецкая рабочая сила сейчас – самая возрастная в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина, как утверждается, заключается в росте продолжительности жизни. Политики заявляют, что рожденные сегодня дети с большой вероятностью доживут до 100 лет и не смогут выйти на пенсию в 60. Однако эксперты уверены – подобная реформа нужна прежде всего для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. На следующей неделе специальная комиссия из политиков и ученых обсудит механизмы реализации этой инициативы. Свои выводы члены комиссии представят к середине года.