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В Германии обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет

17 февраля 2026 05:58
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В Германии обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет. Немецкая рабочая сила сейчас – самая возрастная в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет-2

Причина, как утверждается, заключается в росте продолжительности жизни. Политики заявляют, что рожденные сегодня дети с большой вероятностью доживут до 100 лет и не смогут выйти на пенсию в 60. Однако эксперты уверены – подобная реформа нужна прежде всего для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. На следующей неделе специальная комиссия  из политиков и ученых обсудит механизмы реализации этой инициативы. Свои выводы члены комиссии представят к середине года.

# Германия

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