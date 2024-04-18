Прямой эфир

В Германии назвали участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным

18 апреля 2024 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российское посольство в Берлине уведомлено о нежелательности участия официальных лиц Российской Федерации на мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников концлагерей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что это уведомление является вызывающим шагом Германии, направленным на продолжение антироссийской политизации истории Второй мировой войны.

Захарова также указала, что власти Германии до сих пор никак не прореагировали на ноту, которую российское посольство направило в МИД ФРГ в марте этого года с требованием признать актами геноцида преступления, совершённые Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. При этом она заверила, что Германии не удастся избежать ответа на это требование.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: США имеют выгоду, помогая Киеву
18 апреля 2024 13:09

Песков: США имеют выгоду, помогая Киеву

Польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной
18 апреля 2024 13:06

Польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной

В Индонезии закрыли аэропорт и предупреждают о цунами из-за извержения вулкана
18 апреля 2024 12:21

В Индонезии закрыли аэропорт и предупреждают о цунами из-за извержения вулкана

Захарова: требуя вернуть Киеву ЗАЭС, на Западе прибегают к ядерному шантажу
18 апреля 2024 11:48

Захарова: требуя вернуть Киеву ЗАЭС, на Западе прибегают к ядерному шантажу

Spiegel: в Германии задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
18 апреля 2024 11:18

Spiegel: в Германии задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Акции протеста с требованием повышения зарплат прошли в Греции
18 апреля 2024 11:04

Акции протеста с требованием повышения зарплат прошли в Греции

Более 100 человек пострадали из-за утечки аммиака в Таиланде
18 апреля 2024 10:39

Более 100 человек пострадали из-за утечки аммиака в Таиланде

В Германии нашли 161 украинского ребенка, якобы вывезенного в Россию
18 апреля 2024 09:36

В Германии нашли 161 украинского ребенка, якобы вывезенного в Россию

ВВС Германии проводят учения в Латвии
18 апреля 2024 08:32

ВВС Германии проводят учения в Латвии

США хотят выделить Украине $61 млрд и поставить много ракет ATACMS
18 апреля 2024 08:21

США хотят выделить Украине $61 млрд и поставить много ракет ATACMS

Силы ПВО РФ сбили над областями России 5 воздушных шаров и 19 снарядов РСЗО
18 апреля 2024 08:09

Силы ПВО РФ сбили над областями России 5 воздушных шаров и 19 снарядов РСЗО

На Капри проходит встреча глав МИД «Большой семёрки»
18 апреля 2024 08:07

На Капри проходит встреча глав МИД «Большой семёрки»