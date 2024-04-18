В Германии назвали участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным

Российское посольство в Берлине уведомлено о нежелательности участия официальных лиц Российской Федерации на мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников концлагерей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что это уведомление является вызывающим шагом Германии, направленным на продолжение антироссийской политизации истории Второй мировой войны.

Захарова также указала, что власти Германии до сих пор никак не прореагировали на ноту, которую российское посольство направило в МИД ФРГ в марте этого года с требованием признать актами геноцида преступления, совершённые Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. При этом она заверила, что Германии не удастся избежать ответа на это требование.