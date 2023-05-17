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В Германии начали задумываться о пенсионной реформе из-за большого числа пожилых работников

17 мая 2023 18:51
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Новости Германии. В Германии размышляют о пенсионной реформе. Активность пожилых работников на рынке труда значительно увеличилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии начали задумываться о пенсионной реформе из-за большого числа пожилых работников-1

Так, в сентябре 2022 года насчитывалось более 3,5 миллиона сотрудников в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальных дел страны. По мнению специалистов, зачастую поводом задержаться на месте становится финансовое положение пенсионеров. На фоне роста потребительских цен отказываться от дополнительного дохода несколько самонадеянно. Также сказывается и то, что людям пожилого возраста не хватает общения. 

В Германии начали задумываться о пенсионной реформе из-за большого числа пожилых работников-4

Однако, как показала практика других европейских государств, пенсионная реформа может вызвать неоднозначную реакцию в обществе. А потому выносить вопрос на голосование в ФРГ пока не станут. 

# Экономика # Новости Германии

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