В Германии начали задумываться о пенсионной реформе из-за большого числа пожилых работников

Так, в сентябре 2022 года насчитывалось более 3,5 миллиона сотрудников в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальных дел страны. По мнению специалистов, зачастую поводом задержаться на месте становится финансовое положение пенсионеров. На фоне роста потребительских цен отказываться от дополнительного дохода несколько самонадеянно. Также сказывается и то, что людям пожилого возраста не хватает общения.