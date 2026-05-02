В Германии на первомайскую демонстрацию вышли более 360 тысяч человек

Первомайские демонстрации, которые 1 мая прошли по всему миру, в большинстве своем были встречены полицейскими дубинками. Самая масштабная волна беспорядков прокатилась по Турции, Франции, Италии и Греции. А после полуночи еще одной точкой напряжения в Европе стала Германия. Там акции протеста собрали более 360 тысяч человек. Немецкие профсоюзы насчитали свыше 400 мероприятий по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под лозунгом «Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль» манифестанты потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца. Протестующие вышли на «революционную демонстрацию» под черными флагами. Изначально мирные шествия в Берлине превратились в погромы, которые длились несколько часов. Вандалы забрасывали полицию камнями, бутылками и петардами. По данным правоохранителей, агрессивно настроенные радикалы подожгли несколько автомобилей и соорудили баррикады.