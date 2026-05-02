Прямой эфир

В Германии на первомайскую демонстрацию вышли более 360 тысяч человек

02 мая 2026 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первомайские демонстрации, которые 1 мая прошли по всему миру, в большинстве своем были встречены полицейскими дубинками. Самая масштабная волна беспорядков прокатилась по Турции, Франции, Италии и Греции. А после полуночи еще одной точкой напряжения в Европе стала Германия. Там акции протеста собрали более 360 тысяч человек. Немецкие профсоюзы насчитали свыше 400 мероприятий по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии на первомайскую демонстрацию вышли более 360 тысяч человек-2

Под лозунгом «Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль» манифестанты потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца. Протестующие вышли на «революционную демонстрацию» под черными флагами. Изначально мирные шествия в Берлине превратились в погромы, которые длились несколько часов. Вандалы забрасывали полицию камнями, бутылками и петардами. По данным правоохранителей, агрессивно настроенные радикалы подожгли несколько автомобилей и соорудили баррикады. 

В Германии на первомайскую демонстрацию вышли более 360 тысяч человек-4

Не только в столице ситуация вышла из‑под контроля. В Мюнхене полиции пришлось применять дубинки и перцовый газ. Там напряженность была такой, что задержали 150 участников столкновений. Причина столь ожесточенного протеста кроется в бюджетной политике Берлина. На фоне растущего дефицита, власти готовят масштабную экономию на социальных расходах. Обсуждают отмену бесплатной страховки для неработающих супругов, повышение медицинских взносов и доплат за лечение. Звучат идеи ограничить государственную пенсию базовым уровнем, переложив основное бремя на частные накопления.

# Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 215 украинских БПЛА над территорией России
02 мая 2026 08:12

Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 215 украинских БПЛА над территорией России

Сербия и Босния и Герцеговина продолжили поставки военной продукции Киеву
02 мая 2026 07:49

Сербия и Босния и Герцеговина продолжили поставки военной продукции Киеву

Journal du Dimanche: одобрение Киеву кредита ЕС стало переломным моментом
02 мая 2026 07:29

Journal du Dimanche: одобрение Киеву кредита ЕС стало переломным моментом