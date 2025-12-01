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В Германии массово закрываются пекарни

01 декабря 2025 10:42
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В Германии назревает продовольственный кризис. Страна может остаться без хлеба. Проблема возникла не из-за нехватки зерна, а стала результатом действий правительства страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии массово закрываются пекарни-2

В Германии массово закрывают пекарни и булочные. За последние 10 лет их количество сократилось с 12 до 8 тысяч. Рабочие места потеряли около 40 тысяч человек. Сейчас каждый год в стране приостанавливают деятельность почти тысяча предприятий. Производители хлеба больше не в силах возмещать расходы за электроэнергию и выплачивать зарплаты. Кроме того, в Германии наблюдается нехватка квалифицированных рабочих. 

# Германия

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