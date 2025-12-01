В Германии массово закрываются пекарни

В Германии массово закрывают пекарни и булочные. За последние 10 лет их количество сократилось с 12 до 8 тысяч. Рабочие места потеряли около 40 тысяч человек. Сейчас каждый год в стране приостанавливают деятельность почти тысяча предприятий. Производители хлеба больше не в силах возмещать расходы за электроэнергию и выплачивать зарплаты. Кроме того, в Германии наблюдается нехватка квалифицированных рабочих.