В Германии криминальные группировки вербуют подростков для преступлений

Подростков вербуют через мессенджеры и игровые платформы, предлагая несколько тысяч евро за нападения, стрельбу или ложные показания. Случаи уже зафиксированы в Гамбурге и Кельне: 15-летний парень стрелял в преступного авторитета, а еще один его ровесник атаковал парикмахерскую. Полиция назвала это явление «насилием в качестве услуги». Аналогичные схемы действуют в Швеции, где к преступлениям привлекают детей с 11 лет.