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В Германии криминальные группировки вербуют подростков для преступлений

09 июня 2026 06:36
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В Германии криминальные группировки начали привлекать несовершеннолетних для заказных преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии криминальные группировки вербуют подростков для преступлений-2

Подростков вербуют через мессенджеры и игровые платформы, предлагая несколько тысяч евро за нападения, стрельбу или ложные показания. Случаи уже зафиксированы в Гамбурге и Кельне: 15-летний парень стрелял в преступного авторитета, а еще один его ровесник атаковал парикмахерскую. Полиция назвала это явление «насилием в качестве услуги». Аналогичные схемы действуют в Швеции, где к преступлениям привлекают детей с 11 лет.

# Германия

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