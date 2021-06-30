В Германии из-за шторма нарушено движение транспорта, повреждены линии электропередачи

Пока одни изнывают от аномальной жары, другие устраняют последствия шторма. Сильнейшие ливни, ураган и град обрушились на юго-запад Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Баварии улицы городов в прямом смысле слова превратились в реки. Нарушено автомобильное движение. Подтоплены подвалы, подземные тоннели и парковки. Повреждены линии электропередачи и железнодорожные пути.