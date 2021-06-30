В Германии из-за шторма нарушено движение транспорта, повреждены линии электропередачи

Пока одни изнывают от аномальной жары, другие устраняют последствия шторма. Сильнейшие ливни, ураган и град обрушились на юго-запад Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока одни изнывают от аномальной жары, другие устраняют последствия шторма. Сильнейшие ливни, ураган и град обрушились на юго-запад Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Баварии улицы городов в прямом смысле слова превратились в реки. Нарушено автомобильное движение. Подтоплены подвалы, подземные тоннели и парковки. Повреждены линии электропередачи и железнодорожные пути.
Пострадала в результате непогоды и соседняя Чехия. В четырех регионах страны остановлено движение поездов. Из-за дождей значительно поднялся уровень воды в реках. Без электричества оказались около 30 тысяч семей.