В Германии и Нидерландах прошли акции протеста против COVID-ограничений

В Европе не утихают акции протеста против COVID-ограничений. 14 января ночь была беспокойной в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Дрездене на улицы высказать свое недовольство вышли несколько сотен человек. Столкновений избежать удалось. Были задержаны несколько самых активных участников акции. После записи их личных данных они были отпущены.

На помощь полиции пришли и студенты-медики, которые пытались объяснить демонстрантам опасность коронавируса и необходимость вакцинации. Стоит сказать, что довольно безуспешно.