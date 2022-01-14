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В Германии и Нидерландах прошли акции протеста против COVID-ограничений

14 января 2022 09:50
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В Европе не утихают акции протеста против COVID-ограничений. 14 января ночь была беспокойной в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Дрездене на улицы высказать свое недовольство вышли несколько сотен человек. Столкновений избежать удалось. Были задержаны несколько самых активных участников акции. После записи их личных данных они были отпущены.

В Германии и Нидерландах прошли акции протеста против COVID-ограничений-1

На помощь полиции пришли и студенты-медики, которые пытались объяснить демонстрантам опасность коронавируса и необходимость вакцинации. Стоит сказать, что довольно безуспешно.

В Германии и Нидерландах прошли акции протеста против COVID-ограничений-4

Более шумными и многолюдными были акции в Нидерландах. Они прошли во всех крупных городах страны. Правда, все скорее походило на празднование Нового года или рок-концерт, если бы не лозунги, требующие отменить все COVID-ограничения.

# Акции протеста # Фотофакт

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