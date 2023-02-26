В Германии и Канаде протестуют против поставок оружия Украине

Против НАТО и поставок оружия Украине. Второй день протестов в Германии. Только в Берлине участие в акции приняли 10 тысяч человек. Демонстрации также прошли в других немецких городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для митингов стали недавние обещания западных союзников Украины поставить Киеву больше оружия, а также введение уже 10 пакета санкций против России. Германия, наряду с США, является одним из крупнейших поставщиков военной техники для Украины. Но жители ФРГ выступают против эскалации конфликта.

Я хочу сохранить мир в Германии. Я хочу, чтобы были переговоры, и я против поставок оружия. Надеюсь, что Германия чему-то научилась по ходу своей истории

Мы выступаем за мир и решение конфликтов без насилия, и мы не согласны с тем, что делает наше правительство, и мы хотим показать это здесь – на улицах!

Власти такой митинг уже раскритиковали, а для поддержания порядка на улицы Берлина отправили почти полторы тысячи полицейских. Они должны были следить за тем, чтобы активисты не демонстрировали российские и советские флаги и не пели военные песни.