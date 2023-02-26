Прямой эфир

В Германии и Канаде протестуют против поставок оружия Украине

26 февраля 2023 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Против НАТО и поставок оружия Украине. Второй день протестов в Германии. Только в Берлине участие в акции приняли 10 тысяч человек. Демонстрации также прошли в других немецких городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии и Канаде протестуют против поставок оружия Украине-1

Поводом для митингов стали недавние обещания западных союзников Украины поставить Киеву больше оружия, а также введение уже 10 пакета санкций против России. Германия, наряду с США, является одним из крупнейших поставщиков военной техники для Украины. Но жители ФРГ выступают против эскалации конфликта.

В Германии и Канаде протестуют против поставок оружия Украине-4

Я хочу сохранить мир в Германии. Я хочу, чтобы были переговоры, и я против поставок оружия. Надеюсь, что Германия чему-то научилась по ходу своей истории

В Германии и Канаде протестуют против поставок оружия Украине-7

Мы выступаем за мир и решение конфликтов без насилия, и мы не согласны с тем, что делает наше правительство, и мы хотим показать это здесь – на улицах!

В Германии и Канаде протестуют против поставок оружия Украине-10

Власти такой митинг уже раскритиковали, а для поддержания порядка на улицы Берлина отправили почти полторы тысячи полицейских. Они должны были следить за тем, чтобы активисты не демонстрировали российские и советские флаги и не пели военные песни.

В Германии и Канаде протестуют против поставок оружия Украине-13

Разжигание конфликта и участие в нем НАТО раскритиковали и канадские протестующие. Самые массовые выступления прошли в Ванкувере. Активисты обвинили Альянс в затягивании конфликта, а также потребовали от канадского правительства тратить деньги на собственную страну и ее граждан, а не на Украину.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это обнадёживает нас». Как мир оценивает план Китая по урегулированию кризиса в Украине?
26 февраля 2023 07:53

«Это обнадёживает нас». Как мир оценивает план Китая по урегулированию кризиса в Украине?

Теплее всего в Афинах, в Москве +2°C. Погода в Европе на неделю с 27 февраля по 5 марта
25 февраля 2023 18:48

Теплее всего в Афинах, в Москве +2°C. Погода в Европе на неделю с 27 февраля по 5 марта

Франция проводит беспрецедентные по масштабу военные учения
25 февраля 2023 15:59

Франция проводит беспрецедентные по масштабу военные учения