Новости Германии. Предприниматели Германии готовятся к засухе. Бизнесмены боятся повторения ситуации 2018 года, когда уровень воды в Рейне был рекордно низким и объемы перевозимых грузов сократились вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не допустить подобного, немецкий химический гигант разработал судно, способное ходить по мелководью. В компании считают, что подобная новинка поможет избежать проблем с поставками. Также это прибавит стабильности всей химической отрасли страны в случае засухи.