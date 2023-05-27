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В Германии готовятся к засухе – даже разработали судно, способное ходить по мелководью

27 мая 2023 12:20
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Новости Германии. Предприниматели Германии готовятся к засухе. Бизнесмены боятся повторения ситуации 2018 года, когда уровень воды в Рейне был рекордно низким и объемы перевозимых грузов сократились вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии готовятся к засухе – даже разработали судно, способное ходить по мелководью-1

Чтобы не допустить подобного, немецкий химический гигант разработал судно, способное ходить по мелководью. В компании считают, что подобная новинка поможет избежать проблем с поставками. Также это прибавит стабильности всей химической отрасли страны в случае засухи.  

# Природные явления # Новости Германии # Фотофакт

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