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В Германии частичный карантин продлили до 20 декабря

26 ноября 2020 08:36
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Новости Германии. По данным правительства, действующие в стране ограничения остановили всплеск заболеваемости, однако число фиксируемых случаев заражения все еще велико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии частичный карантин продлили до 20 декабря-1

Правда, на период новогодних праздников граждан все же ожидают послабления: число людей, которые смогут собраться вместе, будет увеличено до 10.  

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Сейчас в стране закрыты рестораны, бары и другие заведения общепита. Прекратили работу фитнес-клубы, салоны красоты, бассейны, театры, кинотеатры и концертные залы.  

# Коронавирус # Фотофакт

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