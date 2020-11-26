В Германии частичный карантин продлили до 20 декабря

Новости Германии. По данным правительства, действующие в стране ограничения остановили всплеск заболеваемости, однако число фиксируемых случаев заражения все еще велико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, на период новогодних праздников граждан все же ожидают послабления: число людей, которые смогут собраться вместе, будет увеличено до 10.

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Сейчас в стране закрыты рестораны, бары и другие заведения общепита. Прекратили работу фитнес-клубы, салоны красоты, бассейны, театры, кинотеатры и концертные залы.