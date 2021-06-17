В Германии более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами

Новости Германии. В Берлине более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители должны были проинспектировать здание, которое много лет назад активисты превратили в свою территорию, однако их встретили баррикадами. Вокруг дома установили заграждения из колючей проволоки, шин и других подручных материалов.