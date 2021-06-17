В Германии более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами

Новости Германии. В Берлине более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Берлине более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители должны были проинспектировать здание, которое много лет назад активисты превратили в свою территорию, однако их встретили баррикадами. Вокруг дома установили заграждения из колючей проволоки, шин и других подручных материалов.
Для расчистки территории стражи порядка применили спецтехнику и водомет. После этого ситуация обострилась: захватившие здание люди забросали полицейских камнями и бутылками из окон.