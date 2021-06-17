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В Германии более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами

17 июня 2021 09:02
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Новости Германии. В Берлине более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами-1

Правоохранители должны были проинспектировать здание, которое много лет назад активисты превратили в свою территорию, однако их встретили баррикадами. Вокруг дома установили заграждения из колючей проволоки, шин и других подручных материалов.

В Германии более 60 полицейских пострадали в результате столкновений с леворадикалами-4

Для расчистки территории стражи порядка применили спецтехнику и водомет. После этого ситуация обострилась: захватившие здание люди забросали полицейских камнями и бутылками из окон.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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