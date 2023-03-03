В Германии бастуют работники общественного транспорта

В рейс перестали выходить автобусы более чем в 30 городах в шести федеральных землях. С серьезными проблемами столкнулись жители Бохума, Аахена, Мюнстера и Дюссельдорфа. Организаторы стачки сообщают, что на акции протеста вышли не менее 15 тысяч человек. Профсоюзы требуют увеличения зарплат на 10,5 %. Договориться об этом с руководством автотранспортных компаний пока не удалось. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется 27 марта.

Подписывайтесь на нас в Telegram!