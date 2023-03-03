Прямой эфир

В Германии бастуют работники общественного транспорта

03 марта 2023 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии начались забастовки работников общественного транспорта. Организовал акции крупнейший профсоюз страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии бастуют работники общественного транспорта-1

В рейс перестали выходить автобусы более чем в 30 городах в шести федеральных землях. С серьезными проблемами столкнулись жители Бохума, Аахена, Мюнстера и Дюссельдорфа. Организаторы стачки сообщают, что на акции протеста вышли не менее 15 тысяч человек. Профсоюзы требуют увеличения зарплат на 10,5 %. Договориться об этом с руководством автотранспортных компаний пока не удалось. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется 27 марта.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Словакии установлен антирекорд уровня реальных доходов населения
03 марта 2023 18:44

В Словакии установлен антирекорд уровня реальных доходов населения

В Таиланде начались крупнейшие в Юго-Восточной Азии международные учения
03 марта 2023 18:43

В Таиланде начались крупнейшие в Юго-Восточной Азии международные учения

Протестующие фермеры перекрыли центр бельгийской столицы
03 марта 2023 18:42

Протестующие фермеры перекрыли центр бельгийской столицы