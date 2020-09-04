В Германии бабушка обнаружила своих пятерых внуков мёртвыми. В убийстве подозревают мать детей

Новости Германии. В Германии началось расследование гибели пяти детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тела трех девочек и двух мальчиков обнаружили в одной из квартир города Золинген.

Главная подозреваемая в деле – 27-летняя мать погибших. Предполагается, что после содеянного женщина, забрав с собой самого старшего – шестого ребенка, пыталась покончить с собой. Она бросилась под поезд в Дюссельдорфе и сейчас находится в больнице.

Точная причина смерти пятерых малолетних детей пока не установлена.