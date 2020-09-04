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В Германии бабушка обнаружила своих пятерых внуков мёртвыми. В убийстве подозревают мать детей

04 сентября 2020 08:18
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Новости Германии. В Германии началось расследование гибели пяти детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тела трех девочек и двух мальчиков обнаружили в одной из квартир города Золинген.  

Правоохранителей вызвала бабушка малышей. На место происшествия прибыли экстренные службы.  

В Германии бабушка обнаружила своих пятерых внуков мёртвыми. В убийстве подозревают мать детей-1

Главная подозреваемая в деле – 27-летняя мать погибших. Предполагается, что после содеянного женщина, забрав с собой самого старшего – шестого ребенка, пыталась покончить с собой. Она бросилась под поезд в Дюссельдорфе и сейчас находится в больнице.  

Точная причина смерти пятерых малолетних детей пока не установлена.  

# Убийство # Фотофакт

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