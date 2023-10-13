Прямой эфир

В Германии автомобиль пытался уйти от полицейской проверки и вылетел с дороги – 7 человек погибли

13 октября 2023 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Семь человек погибли в ДТП на юге Германии. Еще более 10 получили травмы. Крупная авария произошла около Ампфинга в Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии автомобиль пытался уйти от полицейской проверки и вылетел с дороги – 7 человек погибли-1

Предположительно, автомобиль перевозил нелегальных мигрантов. Сколько всего людей находилось в машине, пока не установлено. Известно, что их было более 20, в том числе дети. Водитель не остановился для проведения полицейского контроля и увеличил скорость. В результате транспортное средство вылетело с дороги. На месте работают полиция и медики.

# ДТП # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужны условия для создания независимой Палестины
13 октября 2023 10:50

Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужны условия для создания независимой Палестины

Власти КНДР готовы нанести удар по авианосцу США в Южной Корее
13 октября 2023 10:37

Власти КНДР готовы нанести удар по авианосцу США в Южной Корее

Путин: было дико смотреть на рукоплескание бывшему нацисту в парламенте Канады
13 октября 2023 10:25

Путин: было дико смотреть на рукоплескание бывшему нацисту в парламенте Канады