В Германии автомобиль пытался уйти от полицейской проверки и вылетел с дороги – 7 человек погибли

Новости Германии. Семь человек погибли в ДТП на юге Германии. Еще более 10 получили травмы. Крупная авария произошла около Ампфинга в Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, автомобиль перевозил нелегальных мигрантов. Сколько всего людей находилось в машине, пока не установлено. Известно, что их было более 20, в том числе дети. Водитель не остановился для проведения полицейского контроля и увеличил скорость. В результате транспортное средство вылетело с дороги. На месте работают полиция и медики.