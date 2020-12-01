В Германии автомобиль протаранил толпу. Погибли трое взрослых и ребёнок

Новости Германии. Чрезвычайное происшествие на западе Германии. В городе Трир автомобиль протаранил толпу прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скорости около 70 километров в час машина выехала на пешеходную зону и стала сбивать людей. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе ребенок. Более 10 граждан получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу. Состояние некоторых пациентов медики оценивают как тяжелое.