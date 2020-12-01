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В Германии автомобиль протаранил толпу. Погибли трое взрослых и ребёнок

01 декабря 2020 20:33
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Новости Германии. Чрезвычайное происшествие на западе Германии. В городе Трир автомобиль протаранил толпу прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии автомобиль протаранил толпу. Погибли трое взрослых и ребёнок-1

На скорости около 70 километров в час машина выехала на пешеходную зону и стала сбивать людей. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе ребенок. Более 10 граждан получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу. Состояние некоторых пациентов медики оценивают как тяжелое.

В Германии автомобиль протаранил толпу. Погибли трое взрослых и ребёнок-4

Водителя, совершившего наезд, задержали. Его личность установлена: мужчине 51 год, он является гражданином Германии. Является ли инцидент терактом, выясняет полиция.

# ЧП # Фотофакт

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