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В Германии аналитики прогнозируют снижение ВВП из-за падения экспорта

16 сентября 2023 16:53
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Новости Германии. Падение экспорта – основная проблема в экономике Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким мнением поделился канцлер ФРГ.

В Германии аналитики прогнозируют снижение ВВП из-за падения экспорта-1

Олаф Шольц отметил, что сектор переживает сложное время. И в первую очередь связано это с ослаблением спроса на товары собственного производства. Усугубляет ситуацию также нарушение цепочек поставок. Оно возникло еще во время пандемии и не восстановлено до сих пор. Тем более в свете событий на Украине. Аналитики прогнозируют, что по итогам текущего года ВВП Германии сократится. Оптимистичных прогнозов не будет, говорят эксперты, пока промышленность страны не восстановится.

# Экономический кризис # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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