В Германии аналитики прогнозируют снижение ВВП из-за падения экспорта

Олаф Шольц отметил, что сектор переживает сложное время. И в первую очередь связано это с ослаблением спроса на товары собственного производства. Усугубляет ситуацию также нарушение цепочек поставок. Оно возникло еще во время пандемии и не восстановлено до сих пор. Тем более в свете событий на Украине. Аналитики прогнозируют, что по итогам текущего года ВВП Германии сократится. Оптимистичных прогнозов не будет, говорят эксперты, пока промышленность страны не восстановится.