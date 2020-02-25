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В Германии 18 детей пострадали при наезде на праздничную толпу

25 февраля 2020 13:43
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Новости Германии. 18 детей пострадали в результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Фолькмарзен, в больнице находятся 35 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии 18 детей пострадали при наезде на праздничную толпу-1

Напомним, инцидент произошёл 24 февраля. 29-летний гражданин Германии въехал в толпу во время карнавального шествия. Мотивы его действий по-прежнему неизвестны.

В Германии 18 детей пострадали при наезде на праздничную толпу-4

По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян. На данный момент следствие рассматривает случившееся как покушение на убийство. Расследование продолжается. 

# Нападение # Фотофакт

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