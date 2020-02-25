В Германии 18 детей пострадали при наезде на праздничную толпу

Новости Германии. 18 детей пострадали в результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Фолькмарзен, в больнице находятся 35 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, инцидент произошёл 24 февраля. 29-летний гражданин Германии въехал в толпу во время карнавального шествия. Мотивы его действий по-прежнему неизвестны.