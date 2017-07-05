В Гамбурге во время саммита G20 могут находиться до 8000 человек, потенциально готовых к насилию

Новости Германии. В немецкий Гамбург накануне открытия саммита G20 стягиваются силы безопасности. Правопорядок на встрече лидеров стран так называемой «большой двадцатки» будут обеспечивать 20 тысяч полицейских. Это крупнейшая операция в истории Гамбурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным спецслужб, в городе могут находиться до 8 тысяч человек, потенциально готовых к насилию.

И это не только ярые демонстранты, угроза куда более весомая. 4 июля в ходе обысков в двух квартирах в самом Гамбурге и в пригороде полиция обнаружила склады оружия и взрывчатки.