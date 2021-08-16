В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек

Новости Гаити. Число жертв мощного землетрясения в Гаити возросло до 1 297 человек. Около 6 тысяч получили ранения. Правда, эта цифра может еще многократно увеличиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гаити. Число жертв мощного землетрясения в Гаити возросло до 1 297 человек. Около 6 тысяч получили ранения. Правда, эта цифра может еще многократно увеличиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти продолжают искать людей под завалами. Спасательным работам в районе землетрясения в ближайшее время может помешать еще одно стихийное бедствие. Метеорологи предупредили о приближении тропического шторма «Грейс».
Больницы региона переполнены пострадавшими. Для оказания помощи нуждающимся развернуты полевые госпитали. В стране не хватает лекарств и персонала. ООН заявила, что выделит Гаити помощь в размере 8 миллионов долларов. Средства пойдут на покупку предметов первой необходимости.