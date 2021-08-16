Прямой эфир

В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек

16 августа 2021 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гаити. Число жертв мощного землетрясения в Гаити возросло до 1 297 человек. Около 6 тысяч получили ранения. Правда, эта цифра может еще многократно увеличиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек-1

Власти продолжают искать людей под завалами. Спасательным работам в районе землетрясения в ближайшее время может помешать еще одно стихийное бедствие. Метеорологи предупредили о приближении тропического шторма «Грейс».

В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек-4

Больницы региона переполнены пострадавшими. Для оказания помощи нуждающимся развернуты полевые госпитали. В стране не хватает лекарств и персонала. ООН заявила, что выделит Гаити помощь в размере 8 миллионов долларов. Средства пойдут на покупку предметов первой необходимости.

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ООН обеспокоены действиями Латвии на границе по отношению к мигрантам
16 августа 2021 08:47

В ООН обеспокоены действиями Латвии на границе по отношению к мигрантам

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?
16 августа 2021 08:13

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?

Со зрителями или при пустых трибунах? Организаторы Паралимпиады анонсировали принятие важного решения
16 августа 2021 06:32

Со зрителями или при пустых трибунах? Организаторы Паралимпиады анонсировали принятие важного решения