В Гаити объявлен общенациональный траур по жертвам землетрясения

Новости Гаити. Число жертв сильного землетрясения на Гаити выросло до 1 419 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране объявлен общенациональный трехдневный траур. Спасатели и местные жители продолжают искать под завалами тела погибших и выживших.

Напомним, мощное землетрясение произошло на Гаити 14 августа. Стихия нанесла колоссальный ущерб. Разрушено более 40 тысяч зданий, в том числе больницы. Снова страдает экономика страны, которая еще не восстановилась после землетрясения 2010 года. Правительство на месяц ввело в стране чрезвычайное положение.