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В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем Юусо

19 января 2017 06:10
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Новости Финляндии. В Финляндии открылась выставка необычных картин. Их автор – 400-килограммовый медведь Юусо. Расположенность к рисованию у грозного на первый взгляд художника обнаружилась совершенно случайно.

Люди красили здания, медведь вымазал лапы и решил вытереть их о стены. Так и зародилась тяга к искусству. Но увлечение лохматого живописца имеет не только художественную ценность.

15 его произведений уже проданы. За них выручили ни много ни мало – 8 тысяч евро. На них, в частности, построили большой бассейн для медведей. Остальное пустили на лакомства для косолапых, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Животные

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