В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем Юусо

Новости Финляндии. В Финляндии открылась выставка необычных картин. Их автор – 400-килограммовый медведь Юусо. Расположенность к рисованию у грозного на первый взгляд художника обнаружилась совершенно случайно.

Люди красили здания, медведь вымазал лапы и решил вытереть их о стены. Так и зародилась тяга к искусству. Но увлечение лохматого живописца имеет не только художественную ценность.

15 его произведений уже проданы. За них выручили ни много ни мало – 8 тысяч евро. На них, в частности, построили большой бассейн для медведей. Остальное пустили на лакомства для косолапых, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.