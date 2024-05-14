В Финляндии одобрили законопроект о пограничной процедуре для беженцев

Конституционный комитет Финляндии одобрил проект закона, ускоряющий рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища на границе с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Это позволит ограничивать прием беженцев из третьих стран и осуществлять контроль за их перемещением до принятия решения о предоставления убежища.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница может быть открыта, как только закон начнет действовать.

Финляндия обвиняет Россию в отправке лиц, ищущих убежища, на границы, что отрицает Мария Захарова из российского МИД. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков высказал сожаление по поводу русофобской позиции Финляндии.