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В Финляндии начались крупные международные учения

18 мая 2026 10:45
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НАТО продолжает демонстрировать свою военную активность на восточных рубежах. Так, в Финляндии начался второй этап масштабных международных учений «Удар саблей». Участвуют более 4,5 тысяч военнослужащих из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии начались крупные международные учения-2

Количество техники и самолетов – не разглашаются. Известно, что местом проведения учебных боев станет полигон, который находится менее чем в 100 километрах от границы с Россией. Как сообщили в Министерстве обороны Финляндии, цель учений – проверка возможности и способности НАТО по сдерживанию агрессии с восточного фланга, оценка эффективности региональных планов обороны и повышением боеготовности как финских, так и союзных Вооруженных сил.

# НАТО

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