В Финляндии конфискованы некоторые товарные знаки российских юридических лиц

Ряд российских товарных знаков конфискованы в Финляндии, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство STT.

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало некоторые товарные знаки российских юридических лиц, входящих в санкционный список Европейского союза. Среди них числятся банк «Сбербанк», оружейный концерн «Калашников» и управляющая компания телеканала RT – АНО «ТВ-Новости».

Агенство STT сообщает, что права и товарные знаки подлежат изъятию из базы патентного бюро Финляндии. При этом RT отмечают, что не получали официальное уведомление «о прекращении защиты товарного знака в Финляндии».