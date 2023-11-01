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В Финляндии конфискованы некоторые товарные знаки российских юридических лиц

01 ноября 2023 15:40
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Ряд российских товарных знаков конфискованы в Финляндии, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство STT.

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало некоторые товарные знаки российских юридических лиц, входящих в санкционный список Европейского союза. Среди них числятся банк «Сбербанк», оружейный концерн «Калашников» и управляющая компания телеканала RT – АНО «ТВ-Новости».

Агенство STT сообщает, что права и товарные знаки подлежат изъятию из базы патентного бюро Финляндии. При этом RT отмечают, что не получали официальное уведомление «о прекращении защиты товарного знака в Финляндии».

# Международная политика

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