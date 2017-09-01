В Финляндии будут лишать гражданства террористов и их пособников

Новости Финляндии. Финляндия будет лишать гражданства причастных к терроризму. Кроме того, наказание грозит тем, кто помогает укрываться нелегальным мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобное решение финского правительства обусловлено недавним нападением в городе Турку. 18 августа 22-летний мигрант из Марокко атаковал с ножом прохожих. Жертвами теракта стали два человека, 8 получили ранения.