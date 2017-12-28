В Финляндии бастуют банковские служащие: люди недовольны рабочим графиком в выходные

Новости Финляндии. В Финляндии бастуют банковские служащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 20 тысяч сотрудников не выйдут на службу до 2018 года.

Ожидается, что клиентам придется значительно дольше ждать ответа на телефонных линиях поддержки. В замедленном режиме будут проходить и инвестиционные операции.

Камнем преткновения между профсоюзами и работодателями стал вопрос рабочего графика в выходные. Специалисты предполагают, что забастовка в предпраздничные дни не принесет результатов. Вероятнее всего, она повторится 4-5 января.