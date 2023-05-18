В Financial Times раскрыли информацию о плане Зеленского по решению украинского конфликта

Зеленский предложил организовать мирный саммит по украинскому вопросу без России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение соответствующей встречи политик запросил у государств – участников «Большой семерки». Зеленский хочет познакомить партнеров с планом по решению конфликта. По информации Financial Times, он подразумевает оперативное выведение российских военнослужащих с территории Украины, а также восстановление целостности государства.