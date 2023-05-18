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В Financial Times раскрыли информацию о плане Зеленского по решению украинского конфликта

18 мая 2023 19:34
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Зеленский предложил организовать мирный саммит по украинскому вопросу без России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Financial Times раскрыли информацию о плане Зеленского по решению украинского конфликта-1

Проведение соответствующей встречи политик запросил у государств – участников «Большой семерки». Зеленский хочет познакомить партнеров с планом по решению конфликта. По информации Financial Times, он подразумевает оперативное выведение российских военнослужащих с территории Украины, а также восстановление целостности государства. 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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