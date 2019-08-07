В Филиппинах из-за лихорадки денге объявлена эпидемия

Новости Филиппин. В стране объявили национальную эпидемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. В стране объявили национальную эпидемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала 2019 года смертельная лихорадка денге унесла жизни свыше 600 человек, еще более 140 тысяч – заболели. Инфекция передается через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных.
Симптомы заболевания: повышенная температура, сыпь и головная боль. Вакцины против лихорадки денге пока не существует. Туристам рекомендуют носить закрытую одежду, применять специальные средства от комаров, а также устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери.