В Филиппинах из-за лихорадки денге объявлена эпидемия

Новости Филиппин. В стране объявили национальную эпидемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2019 года смертельная лихорадка денге унесла жизни свыше 600 человек, еще более 140 тысяч – заболели. Инфекция передается через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных.