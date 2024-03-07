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В Филадельфии неизвестные расстреляли школьников

07 марта 2024 07:53
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США, на политику которых равняются наши европейские соседи, накрыла волна насилия. В Филадельфии неизвестные расстреляли школьников, которые ждали на остановке автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Филадельфии неизвестные расстреляли школьников-1

В тот момент, когда ребята уже собирались сесть в транспорт, из машины выскочили трое неизвестных в масках и открыли огонь на поражение. По данным правоохранителей, злоумышленники сделали не менее 30 выстрелов. Прибывшие к месту трагедии медики госпитализировали восемь подростков. Им от 15 до 17 лет. Один из пострадавших борется за жизнь.

В Филадельфии неизвестные расстреляли школьников-4

Примерно в это же время нападения были совершены еще на два автобуса. О пострадавших или погибших пока не сообщается. После атаки преступники скрылись. Пока их поиски не увенчались успехом. И это уже четвертый случай массовой стрельбы в городе за неделю. Вот к чему приводит наплевательское отношение властей и бесконтрольное владение оружием.

# ЧП # Новости США

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