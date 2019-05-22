В Евросоюзе утвердили запрет на одноразовый пластик

Новости мира. В ЕС окончательно утвердили запрет на одноразовый пластик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В ЕС окончательно утвердили запрет на одноразовый пластик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По новым правилам до 2021 года в странах Евросоюза запретят все пластиковые изделия, для которых существует альтернатива. Среди них – одноразовые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья и ватные палочки.
Основная цель этого решения – уменьшить количество пластиковых отходов. Сейчас их доля достигла уже 70% всех морских отходов.